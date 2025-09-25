İstanbul Havalimanı günlük 1599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, 15-21 Eylül'ü kapsayan dönemde günlük ortalama 1599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
İstanbul
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 15-21 Eylül dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1599 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük 1407 uçuşla Frankfurt, 1405 uçuşla Amsterdam, 1374 uçuşla Charles de Gaulle ve 1335 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.