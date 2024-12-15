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Ekonomi

İstanbul Havalimanı, geçen hafta günlük ortalama 1352 uçuşla yine Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mız Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu." dedi.

Serhat Tutak  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
İstanbul Havalimanı, geçen hafta günlük ortalama 1352 uçuşla yine Avrupa'nın zirvesinde

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, 2-8 Aralık tarihlerinde, günlük ortalama 1352 uçuşla Avrupa başkentlerindeki hava limanlarını geride bırakarak, zirvedeki yerini koruduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2-8 Aralık dönemini kapsayan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1352 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mız, Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Sabiha Gökçen Havalimanı'mız günlük ortalama 662 uçuşla aynı listede 10'uncu sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin günlük ortalama 2 bin 511 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Uçuş yoğunluğundaki başarının uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam ettiğini vurgulayan Uraoğlu, "EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde, Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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