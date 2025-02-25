Dolar
36.45
Euro
38.23
Altın
2,895.82
ETH/USDT
2,413.10
BTC/USDT
87,233.00
BIST 100
9,451.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İstanbul Havalimanı, 2024'te Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu

İstanbul Havalimanı, 2024'te 1,97 milyon ton kargo yükü elleçlemesiyle Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu.

Gökhan Yılmaz  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
İstanbul Havalimanı, 2024'te Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI Europe) 2024 Yıllık Trafik Raporu'na göre, Avrupa'nın en yoğun hava kargo havalimanıyız ve 1,97 milyon ton kargo elleçledik. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 39,6'lık artışa denk geliyor." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da metrobüs durağına bağlanan alt geçidi su bastı
Endonezya'da Türkoloji bölümü ve TEKNOFEST için ilk adım

Benzer haberler

İstanbul Havalimanı, 2024'te Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu

İstanbul Havalimanı, 2024'te Avrupa'nın en yoğun hava kargo merkezi oldu

"İGA'nın Yüzleri/Bastığım Yerdeyim" fotoğraf sergisi, İstanbul Havalimanı'nda açıldı

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 19-21 Şubat'ta bazı uçuşlar iptal edilecek

İstanbul Havalimanı 3-9 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı 3-9 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı'na sefer yapan hava yolu şirketi sayısı 111'e çıktı

İstanbul Havalimanı'na sefer yapan hava yolu şirketi sayısı 111'e çıktı
ICAO Konsey Başkanı Sciacchitano, İstanbul Havalimanı'nın "devasa bir hub" haline geldiğini bildirdi

ICAO Konsey Başkanı Sciacchitano, İstanbul Havalimanı'nın "devasa bir hub" haline geldiğini bildirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet