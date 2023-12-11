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Ekonomi

İşsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye'de işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,5 puan azalışla Kasım 2012'den bu yana en düşük seviye olan yüzde 8,5'e düştü.

Erhan Cihan Ünal, Hülya Ömür Uylaş  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
İşsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ekimde bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu seviye, Kasım 2012'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Kasım 2012'de işsizlik oranı yüzde 8,4 olarak hesaplanmıştı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken, kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.

Ekimde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 16,3 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21 olduğu hesaplandı.

TÜİK, bazı aylara ilişkin işsizlik verilerinde revizyona gitti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 246 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişi, istihdam oranı 0,3 puan artışla yüzde 48,5 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı yüzde 53,1

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ekimde aylık bazda 83 bin kişi artarak 34 milyon 796 bin kişiye, iş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 53,1'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,8 iken kadınlarda yüzde 35,7 olarak açıklandı.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 16,3'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 13,8, kadınlarda ise yüzde 21 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ekimde bir önceki aya göre 0,2 saat azalışla 44 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 21,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 13,7 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.

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