Dolar
32.22
Euro
34.92
Altın
2,388.73
ETH/USDT
3,740.60
BTC/USDT
69,875.00
BIST 100
10,899.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyilik Ödülleri Töreni öncesi düzenlenen sergiyi gezdi - VTR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya’da “X” sosyal medya platformunun Türkiye’ye temsilci atamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in bankalar arası işbirliğini uzatmayacağını duyurmasıyla Filistin bankaları "olağanüstü hal" durumuna geçti

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, İsrail ile Filistin bankaları arasındaki işbirliğini uzatmama kararının ardından Filistin bankacılık sektörü yeniden "olağan üstü hal" durumuna girdi.

Muhammed Emin Canik  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
İsrail'in bankalar arası işbirliğini uzatmayacağını duyurmasıyla Filistin bankaları "olağanüstü hal" durumuna geçti Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs

Halihazırda, iki İsrail bankası Israel Discount Bank ve Bank Hapoalim, Filistin bankalarının İsrail'deki ve dünyadaki bankacılık sistemiyle ilişkilerini yürütüyor.

Söz konusu iki bankayı "terörist gruplara fon aktarma" suçlamasıyla Filistin yönetimi ve ABD'deki Filistin bankalarına karşı açılan davalardan korumak için, İsrail hükümeti 3 yıl önce bu bankaları her türlü suçlamadan koruyan ve Maliye Bakanı'nın imzasıyla her yıl yenilenen bir karar çıkardı.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in bu kararı yenilememesi durumunda Filistin yönetiminin dokunulmazlığı kalkacak ve iki İsrail bankası da davalara maruz kalacak.

Nisan ayının başlarında İsrail Maliye Bakanlığı, Israel Discount Bank ve Bank Hapoalim'in korunmasını kapsayan kararı 1 yıl yerine 3 ay uzatma kararı aldı.

AA muhabirinin, Filistin bankacılık sektöründeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Filistin bankaları, Smotrich'in aldığı ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde yürürlüğe girecek olan bankalar arası işbirliğini uzatmama kararını bozmanın yollarını arıyor.

Smotrich'in kararı, özellikle ayda yüzlerce milyon dolarlık yurt dışı ile yapılan ticari işlemler ve banka ödemeleri göz önüne alındığında Filistin ekonomisinin felç olması anlamına geliyor.

İsrail-Filistin bankacılık sektörü arasındaki işbirliği Filistin'in çıkarına

İsrail bankalarıyla Filistin bankaları arasındaki işbirliği, taraflar arasındaki ticari amaçla yapılan nakit transferlerini gerçekleştirdiği için Filistin bankacılık sektörünün çıkarına dayanıyor. Söz konusu işbirliği olmadan, taraflar arasındaki ticari nakit transferleri gerçekleşemiyor.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu verilerine göre, taraflar arasındaki aylık ticaret hacmi yaklaşık 500 milyon dolar ve tüm para transferleri aylık miktarı 1 milyar doları aşıyor.

Ayrıca, İsrail bankaları, birçok Filistin bankasının küresel bankacılık sistemine erişmesinin "temel anahtarı" olarak görülüyor ve söz konusu işbirliği olmadan, Filistin bankalarının çoğu temel işlevlerinin çoğunu kaybedecek.

Filistin bankacılık sektörünün toplam varlığı 22 milyar doların üzerinde, nisan sonu itibarıyla müşteri mevduatları 17,5 milyarı aşarken, borçlanmalar ise yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde.

Filistin'deki bankacılık sektöründe, 5 Ürdün, 1 Mısır olmak üzere 6'sı yabancı toplamda 13 banka faaliyet gösteriyor.

Paris Ekonomi Protokolü uyarınca, Filistin Merkez Bankası olarak görev yapan Filistin Para Otoritesi, bankacılık sektörünü ve tüm bankacılık faaliyetlerini denetliyor.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Filistin-İsrail bankaları arasındaki işbirliğini uzatmayacağını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin'i tanıma kararının ardından Smotrich, "Batı Şeria'daki bankalara para transferi yapan İsrail bankalarına tanınan işbirliğini uzatmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Smotrich, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i tanıyacağını duyurmasının ardından bankalar arasındaki işbirliğini uzatmayacağını duyurmuştu.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Emine Erdoğan: Şifa reçetelerimizden tüm insanlığın faydalanmasını ümit ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı güçler, Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez
İSEDAK 40. İzleme Komitesi Toplantısı Ankara'da başladı

Benzer haberler

BM: Genel Sekreter, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemeye devam edecek

BM: Genel Sekreter, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü desteklemeye devam edecek

Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Mansour: Avrupa’dan çok olumlu haber aldığımız harika bir gün

İsrail'in bankalar arası işbirliğini uzatmayacağını duyurmasıyla Filistin bankaları "olağanüstü hal" durumuna geçti

IFJ'den İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki

IFJ'den İsrail'in AP ekibinin ekipmanlarına el koymasına tepki
İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşının naaşı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğince teslim alındı

İsrail polisinin öldürdüğü Türk vatandaşının naaşı Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğince teslim alındı
Ürdün: Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin'i tanıma kararı barış yolunda atılmış bir adım

Ürdün: Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin'i tanıma kararı barış yolunda atılmış bir adım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet