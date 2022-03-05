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Ekonomi

İspanyol tekstil devi Inditex Rusya'daki 502 mağazasını geçici kapatma kararı aldı

İspanyol tekstil firması Inditex, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'yı boykot ederek, bu ülkedeki ticari faaliyetlerini geçici olarak sonlandırma kararı aldı.

Şenhan Bolelli   | 05.03.2022
İspanyol tekstil devi Inditex Rusya'daki 502 mağazasını geçici kapatma kararı aldı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Madrid

Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Uterqüe, Lefties, Stradivarius markalarını bünyesinde bulunduran Inditex, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldığını duyurdu.

Inditex'in, dünyada en yoğun faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olan Rusya'da 502 mağazası bulunuyor.

Öte yandan, diğer İspanyol konfeksiyon perakendecisi Tendam da (Cortefiel) Rusya'daki 50 mağazasını geçici kapatma kararı aldığını açıkladı.

Son bir hafta içinde Rusya'ya karşı boykot kararı alan uluslararası firmalar arasında Mango, H&M, Ikea, Volkswagen, Nike, Apple, Volvo, Daimler, Netflix, Disney, MSC ve Maersk de bulunuyor.

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