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Ekonomi

İspanyol hükümeti, çocuklara yönelik şekerli gıdaların reklamına yasak getirecek

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 16 yaşından küçüklere yönelik şekerli gıda ürünlerinin reklamlarının gelecek yıldan itibaren yasaklanacağını duyurdu.

Şenhan Bolelli   | 28.10.2021
İspanyol hükümeti, çocuklara yönelik şekerli gıdaların reklamına yasak getirecek

Madrid

Tüketim Bakanı Alberto Garzon, düzenlediği basın toplantısında, internette, sinema salonlarında, radyo ve televizyonlarda 16 yaş altı çocuklara yönelik bisküvi, dondurma, şekerli veya bol kalorili içecekler gibi gıda ürünlerinin reklamlarının 2022'den itibaren yasaklanacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Ulusal Piyasalar ve Rekabet Komisyonu ile gerekli görüşmelerin tamamlandığını ifade eden Garzon, "İspanya'da aşırı kilolu oranı yüzde 23,3, obezite ise yüzde 17,3'tür. 6-9 yaş arası çocuklar için bu verilerdeki toplam yüzde 40'ı aşmaktadır. Bunlar endişe verici rakamlar." dedi.

İspanya'da eylül ayında yayımlanan bir araştırmada, çocuklara yönelik her 10 televizyon reklamından 9'unun sağlıklı beslenme kurallarını ihlal ettiği belirtilmişti.

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