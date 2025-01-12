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Ekonomi

İŞKUR'un istihdamı artırma programları için 150 milyar lira kaynak ayrıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) bu yıl iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek ve istihdamı artırmak için gerçekleştireceği programlara 150 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
İŞKUR'un istihdamı artırma programları için 150 milyar lira kaynak ayrıldı

Ankara

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Işıkhan, "Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar lira kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

İŞKUR'a ayrılan kaynak, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı, İşgücü Uyum Programı ve staj desteği uygulaması gibi programlarda kullanılacak.

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