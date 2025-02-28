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Ekonomi

Irak: Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı önümüzdeki saatlerde başlayacak

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, ilerleyen saatlerde Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına yeniden başlanacağını söyledi.

Haydar Karaalp  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Irak: Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatı önümüzdeki saatlerde başlayacak

Bağdat

Abdulgani, ülkenin güneyindeki petrol sahaları ziyareti sırasında yerel basına açıklamalarda bulundu.

İlerleyen saatlerde SOMO aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına başlanacağını ifade eden Abdulgani, bunun ilk etapta 185 bin varil olacağını belirtti.

Abdulgani, bunun federal bütçede belirtilen kapasiteye ulaşana kadar kademeli olarak artırılacağını ifade etti.

Irak Meclisi, IKBY'den her bir varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara neden olduğu tahmin ediliyor.

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