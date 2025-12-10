Dolar
Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi ekimde aylık yüzde 0,98, yıllık yüzde 22,57 arttı

İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,98, yıllık bazda yüzde 22,57 artış kaydetti.

Cüneyt Kemal Özkök  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
İnşaat maliyet endeksi ekimde aylık yüzde 0,98, yıllık yüzde 22,57 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,98, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,57 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,18, işçilik endeksi yüzde 0,59 artış gösterdi. Yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 18,68, işçilik endeksi yüzde 30,49 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,29 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,18, işçilik endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 18,42, işçilik endeksinde yüzde 29,94 yükseliş kayıtlara geçti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,05, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,48 arttı.

Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,2, işçilik endeksi yüzde 0,73 yükselirken geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,52, işçilik endeksi yüzde 32,46 artış gösterdi.

