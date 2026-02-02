Dolar
Ekonomi

İngiltere'de imalat sanayi aktivitesi son 17 ayın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 51,8 puanla son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Nuran Erkul Kaya  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Londra

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, İngiltere'nin ocak ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayisindeki üretim 51,8 puana ulaşarak son 17 ayın en yüksek seviyesini gördü. İmalat PMI, aralıkta 50,6 puan olmuştu.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı ise daralmaya işaret ediyor.

İmalat sanayisindeki üretim ocakta üst üste dördüncü ayda da büyüme eğilimi gösterirken İngiltere'de yeni ihracat siparişleri son 4 yılda ilk kez arttı.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere imalat sektörünün 2026'ya olumlu bir başlangıç yaptığını belirterek, artan jeopolitik gerilimlere rağmen sektördeki direncin cesaret verici olduğunu kaydetti.

Yeni siparişlerin hızlandığını ve bunun ihracata da yansıdığını dile getiren Dobson, "İş dünyasındaki güven de olumlu bir toparlanma gösterdi. Bunun nedeni, jeopolitik ortam, hükümet politikası ve gümrük vergileriyle ilgili gerilimler konusunda süregelen endişelere rağmen üreticilerin önlerindeki fırsatlara odaklanmalarıydı. İş gücü piyasasında da cesaret verici haberler var. Neredeyse dört yıldır görülen en güçlü yeni iş artışı, personel sayısındaki azalmayı tamamen durdurmaya yetmese de işten çıkarma oranı 15 ay önce başlayan iş kayıplarının en düşük seviyesine geriledi. Ancak asgari ücret ve işveren sosyal güvenlik katkı paylarındaki artışın tedarik zincirine yansıması ve metaller gibi emtia maliyetlerindeki artışla maliyet baskıları giderek artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

