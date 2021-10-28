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Ekonomi

İngiltere'de enflasyon 2022'de son 30 yılın en yüksek seviyesini görebilir

İngiltere'de enflasyonun 2022'de yüzde 5'e yaklaşarak son 30 yılın en yüksek seviyesini görebileceği bildirildi.

Gökhan Kurtaran   | 28.10.2021
İngiltere'de enflasyon 2022'de son 30 yılın en yüksek seviyesini görebilir Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

Londra

İngiliz hükümetinin ekonomik tahminlerini yürüten Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin yayımladığı "Ekonomik ve Mali Görünüm" ekim ayı raporunda, ülkede halihazırda yüzde 3,1 seviyesinde olan tüketici fiyatlarının 2022'de yüzde 5 seviyesine yaklaşabileceği kaydedildi.

Raporda, İngiltere ve dünyada salgın sonrası artan talebin birçok piyasada tedarik sıkıntılarına neden olduğu, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ticarette ve iş gücü hareketlerindeki değişimin mevcut sorunları daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Ülkede son dönemde enerji fiyatlarının arttığı, iş gücünde yetersizliklerin görüldüğü hatırlatılan raporda, artan enflasyonun önümüzdeki dönemde hanehalkı gelirleri üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, İngiliz ekonomisinin daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir büyüme kaydederek bu yılın sonunda yüzde 6,5 ile salgın öncesindeki büyüklüğüne yeniden ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, 2020'de işsizliğin kış döneminde yüzde 5'i aşmasının ardından yıl sonunda yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün güz dönemi bütçe düzenlemelerini açıklarken, "Tedarik sorunlarının ve enerji fiyatlarının yarattığı baskıların azalması aylar sürecektir. Herhangi birinin bunun (yüksek enflasyonu) bir gecede çözülebilirmiş gibi davranması sorumsuzluk olur." ifadelerini kullanmıştı.

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