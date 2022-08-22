Dolar
18.08
Euro
17.98
Altın
1,735.98
ETH/USDT
1,577.70
BTC/USDT
21,340.00
BIST 100
3,062.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu’nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni düzenleniyor.
logo
Ekonomi

İngiltere’nin en büyük konteyner limanı Felixstowe’da grev 8 gün sürecek

İngiltere’nin en büyük konteyner limanı Felixstowe’un yaklaşık bin 900 çalışanı, işverenin ücret artışı teklifinin taleplerinin altında kalması nedeniyle 1989’dan bu yana ilk kez iş bıraktı. Grevin 8 gün boyunca sürmesinin planlandığı bildirildi.

Gökhan Kurtaran, Bilal Acar   | 22.08.2022
İngiltere’nin en büyük konteyner limanı Felixstowe’da grev 8 gün sürecek Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Londra

Ülkenin yük taşımacılığındaki en önemli limanlarından olan Felixstowe’un yaklaşık 1.900 çalışanı, işverenin ücret artışı teklifinin taleplerinin altında kalması nedeniyle 1989’dan bu yana ilk kez iş bıraktı.

Dün ticari faaliyetlerin neredeyse tamamının durdurulduğu limanda, iş bırakma eyleminin toplamda 8 gün sürmesinin planlandığı belirtildi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan grevdeki işçilerden Phil Pemberton, “Geçen sene şirket yetkilileri ile görüştük ve düzgün bir ücret artışı talebinde bulunduk. Yaklaşık 8-9 aydır görüşmemize rağmen maalesef bir sonuç elde edemedik ve greve gitmekten başka bir seçeneğimiz kalmadı.” ifadelerini kullandı.

İş bırakma eylemine katılan işçilerden Vaughan Bentley de, “Greve katılmamın nedeni hak ettiğimiz adil ücretin verilmesini sağlamak. Bizim emeğimiz sayesinde çok fazla kar eden büyük bir şirket için çalışıyoruz. Sadece hak ettiğimizi istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Greve giden çalışanların yüzde 10’luk bir ücret artışı talep ettiğini belirten Bentley, liman yönetiminin ise yüzde 7 ücret artışı teklif ettiğini söyledi.

İngiltere’de son haftalarda farklı iş kollarında, artan enflasyon karşısında çalışanların gelirlerinin eridiğini savunan işçi sendikaları toplu grev kararları alıyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da metro çalışanları ve otobüs şoförleri greve gitmiş, şehirde toplu ulaşım neredeyse tamamen durmuştu.

İngiltere’de enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayı itibarıyla yüzde 13 seviyesini aşarak zirve seviyesini görmesini öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul yılın ilk 7 ayında 8,5 milyon turisti ağırladı
"Kayseri'deki terör saldırısı" davasında Yargıtay'dan kısmi onama
Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Bursa'da sağanak etkili oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Benzer haberler

İngiltere’nin en büyük konteyner limanı Felixstowe’da grev 8 gün sürecek

İngiltere’nin en büyük konteyner limanı Felixstowe’da grev 8 gün sürecek

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

İngiltere'de demir yolu çalışanlarının iş bırakma eylemi devam ediyor

Londra'da metro çalışanları ve otobüs şoförleri greve gitti

Londra'da metro çalışanları ve otobüs şoförleri greve gitti
Galler'in büyük kısmında kuraklık ilan edildi

Galler'in büyük kısmında kuraklık ilan edildi
İngiltere'de perakende satışlar temmuz ayında yüzde 0,3 arttı

İngiltere'de perakende satışlar temmuz ayında yüzde 0,3 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet