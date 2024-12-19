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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,75'te sabit tuttu

Nuran Erkul Kaya  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,75'te sabit tuttu

Londra

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit tuttu. 

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