İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,75'te sabit tuttu
Londra
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,75'te sabit tuttu.
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