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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2,25 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarma kararı aldı.

Gökhan Kurtaran   | 22.09.2022
İngiltere Merkez Bankası politika faizini son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı

Londra

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, politika faizinin 50 baz puan artırılarak yüzde 1,75'ten yüzde 2,25'e çıkarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

BoE Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde, kurulun beş üyesinin politika faizinin 50 baz puan, üç üyesinin ise 75 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı bildirildi.

Ülkede enflasyonun ağustos ayındaki rapora kıyasla ekim ayında yüzde 11’in hemen altında, daha düşük bir seviyede gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilen karar metninde, buna rağmen enerji fiyatlarındaki artışın doğrudan ve dolaylı etkisinin yansımasıyla önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 10 seviyesi üzerinde seyretmesi, sonrasında ise düşüşe geçmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Böylece BoE, geçen yılın aralık ayından bu yana ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonun kontrol altına alınması amacıyla peş peşe 7. kez faiz artırma kararı almış oldu.

Ülkede enflasyon ağustosta yıllık bazda yüzde 9,9 seviyesine yükselmişti.


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