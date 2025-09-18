Dolar
Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4'te sabit tuttu.

Bahattin Gönültaş  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit bıraktı

Berlin

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

