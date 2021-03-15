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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'den 'ekonomik toparlanma' beklentisi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiliz ekonomisinin, bu yılın sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyesine yeniden döneceğini söyledi.

Gökhan Kurtaran   | 15.03.2021
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'den 'ekonomik toparlanma' beklentisi

London, City of

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz ekonomisinin bu yılın sonunda 2019 sonundaki yere döneceğini belirten Bailey, BoE'nin, ekonomiyi savunmak için gerekli araçlara sahip olduğunu söyledi. Bailey, "Araçlarımız tükenmedi, ateş gücümüz tükenmedi." ifadesini kullandı.

Negatif faiz oranlarının da bu kapsamda değerlendirilebileceğini aktaran Bailey, "Bu, onları kullanıp kullanmayacağımızla ilgili bir görüş değil." dedi.

Bailey, İngiltere'de enflasyonun gelecek 2 veya 3 ay içerisinde BoE'nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine doğru yükselmeye başlamasının beklendiğini söyledi.

BoE Para Politikası Kurulu'nun, harekete geçmeden önce enflasyon eğilimlerinin sürdürülebilir olduğuna dair daha fazla kanıt görmesi gerektiğini belirten Bailey, salgının ekonomik etkilerine ilişkin hala büyük belirsizlikler olduğunu kaydetti.

Bailey, "ilerleyen dönemde İngiltere'de ekonomik toparlanma devam ederken enflasyonun yüzde 4-5 seviyelerine yükselebileceği" yönündeki söylemleri destekleyecek herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi.

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