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Ekonomi

İngiltere’de konut fiyatlarında 14 yılın en sert yükselişi görüldü

İngiltere’de konut fiyatları bu yılın eylül ayında yüzde 1,7 artış göstererek 2007 yılından bu yana aylık bazdaki en sert yükselişini kaydetti.

Gökhan Kurtaran   | 07.10.2021
İngiltere’de konut fiyatlarında 14 yılın en sert yükselişi görüldü

Londra

Konut finansman kuruluşu Halifax, 2021 yılı eylül ayına ilişkin konut fiyatları verilerini açıkladı.

Buna göre, İngiltere'de konut fiyatları eylülde aylık bazda yüzde 1,7 yükseldi.

Böylece İngiltere’de ortalama bir konutun fiyatı eylül ayında 4 bin 425 sterlin artarak 267 bin 587 sterline yükselmiş oldu.

Son veriler, ülkede eylül ayı itibarıyla konut fiyatlarının aylık bazda son 14 yılın en sert yükselişini kaydettiğini ortaya koydu.

Ülkede konut fiyatları eylülde yıllık bazda ise yüzde 7,4 yükseldi.

Konut fiyatlarında ağustosta yıllık bazdaki artış yüzde 7,2 seviyesindeydi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Halifax Direktörü Russell Galley, “Ortalama konut fiyatları bu zamana kadar olduğu en yüksek seviyesinde.” ifadesini kullandı.

Halifax’tan yapılan açıklamada, enflasyondaki yükseliş ve vergilerin yükselmesi nedeniyle önümüzdeki dönemde konut fiyatlarındaki artışın hız kesebileceği belirtildi.

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