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Ekonomi

IMF'den bankacılık sektöründe yaşananların ardından "sürekli teyakkuz" çağrısı

IMF Sözcüsü Kozack, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası alınan önlemlerin piyasa stresini bir ölçüde hafiflettiğini ancak belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, "sürekli teyakkuzda olunması" gerektiğini söyledi.

Dilara Zengin Okay  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
IMF'den bankacılık sektöründe yaşananların ardından "sürekli teyakkuz" çağrısı

Washington

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında, finansal piyasalarda yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Politika yapıcıların hızı adımlar attığına işaret eden Kozack, bunların büyük merkez bankalarının ABD dolarının likiditesini artırmaya yönelik eylemlerini içerdiğini anımsattı.

Kozack, "Alınan önlemler piyasa stresini bir ölçüde hafifletti. Bununla birlikte, belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor ve sürekli teyakkuzda olmak gerekiyor." dedi.

Gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirten Kozack, küresel finansal istikrara yönelik olası etkileri değerlendirdiklerini dile getirdi.

ABD'de geçen haftalarda Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, Avrupa'da ise İsviçre merkezli Credit Suisse bankasının en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacağını duyurması piyasalardaki belirsizlikleri tetiklemişti.

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