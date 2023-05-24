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Ekonomi

IMF, merkez bankalarının faiz indirimleri için 2025'i işaret etti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, henüz faizlerin aşağı çekilmesi için erken olduğunu, bu hamlelerin 2025'in başları gibi beklenebileceğini söyledi.

Gökhan Ergöçün  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
IMF, merkez bankalarının faiz indirimleri için 2025'i işaret etti

Katar

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Katar Ekonomi Forumu sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez bankalarının salgın ve Rusya-Ukrayna savaşı süresince attığı adımları değerlendirdi.

Merkez bankalarının koordineli bir şekilde kararlı olarak hareket ettiğinin altını çizen Georgieva, bu sayede hızla yükselen manşet enflasyonda düşüş görüldüğünü söyledi.

Georgieva, manşet enflasyonun aksine çekirdek enflasyonda, inatçı gıda fiyatları sebebiyle, gerçek bir düşüşten söz edilemeyeceğini belirterek, "Merkez Bankaları rotasında kalmalı çünkü faiz oranlarında erken geri adım atarlarsa enflasyon daha uzun süre boyunca büyüme için bir sorun haline gelebilir." ifadesini kullandı.

Merkez bankalarının bu sebeplerle faiz artırım politikalarına devam edeceğini ifade eden Georgieva olası faiz indirimleri için "2025'in başlarından önce bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

İki yıllık zorlu salgın süreci ve arkasından patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı küresel ekonomide başta enflasyon gibi ciddi sorunlara yol açarken merkez bankaları bu sorunlara karşı sert ve hızlı adımlar attı.

Fed Ocak 2022'de yüzde 0,25 olan politika faizini bu süreçte yüzde 5,25'e, ve AB Merkez Bankası Haziran 2022'de eksi 0,5 olan faizi 3,25'e kadar yükseltti.

İngiltere Merkez Bankası da bu süreçte 10'un üzerinde faiz artırımına gitti.

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