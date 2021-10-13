Dolar
9.07
Euro
10.50
Altın
1,792.59
ETH/USDT
3,493.00
BTC/USDT
56,850.00
BIST 100
1,413.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla suçüstü yakalandı
logo
Ekonomi

IMF gelişmiş ekonomilerde enflasyonun 2022 ortasına kadar gerilemesini bekliyor

Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, gelişmiş ekonomilerde gelecek yılın ortasına kadar enflasyonun gerilemesini beklediklerini ifade etti.

Dilara Zengin   | 13.10.2021
IMF gelişmiş ekonomilerde enflasyonun 2022 ortasına kadar gerilemesini bekliyor

Washington

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, 2022'nin ortasına kadar çoğu ülkede fiyat baskılarının hafiflemesinin öngörüldüğünü söyledi.

Merkez bankalarının enflasyonist baskıların oluşturduğu tehdidi ele alabileceğini belirten Georgieva, "Yükselen enflasyon beklentilerinin somut hale gelmesi durumunda hızlı hareket etmeye hazır olmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, halihazırda gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat baskılarının endişe verici olduğunu, yüksek gıda ve enerji fiyatlarının yoksul ülkeleri vurduğunu aktardı.

Bazı ülkelerin faiz oranlarını artırmak zorunda kaldığına işaret eden Georgieva, parasal planların şeffaflığı ve net bir şekilde iletilmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Georgieva, enflasyonu dikkatle izlediklerini kaydederek, "Beklentimiz, gelişmiş ekonomilerde gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun gerilemesi yönünde." dedi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki ayrışmanın küresel tedarik zincirinin aksama olasılığını artırdığına dikkati çeken Georgieva, aşılama ve toparlanmanın hızlanması halinde enflasyonist baskıların geçici olmasını beklediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19 kaynaklı ölümlerde bu yıl en düşük rakamlar görüldü
Çin, Kovid-19 vaka sayısının 100 binin altında kalma nedeninin "katı tedbirler" olduğunu savundu
Üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınıyor
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz
Rusya'da 984 ile Kovid-19'dan günlük en yüksek can kaybı açıklandı

Benzer haberler

IMF gelişmiş ekonomilerde enflasyonun 2022 ortasına kadar gerilemesini bekliyor

IMF gelişmiş ekonomilerde enflasyonun 2022 ortasına kadar gerilemesini bekliyor

IMF, küresel büyüme tahmininin bu yıl yüzde 6'nın altında kalacağını öngörüyor

IMF'den, Başkan Georgieva'nın adının karıştığı usulsüzlük iddialarına ilişkin inceleme