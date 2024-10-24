Dolar
34.22
Euro
37.15
Altın
2,736.06
ETH/USDT
2,528.70
BTC/USDT
68,011.00
BIST 100
8,872.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

IMF: Geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendik

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendiklerini belirterek, para politikasındaki kısıtlayıcılığı azaltmak için erken olacağını ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
IMF: Geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendik

Washington

IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

AA muhabirinin Türkiye ekonomisine ilişkin sorusu üzerine Kammer, "Geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendik." dedi.

Politika değişiminin sonucunda kriz riskine yönelik kırılganlığın bu sürede büyük ölçüde azaldığına işaret eden Kammer, enflasyonun da artık düşüş eğiliminde olduğunu kaydetti. Kammer, bunların politika değişiminde elde edilen iki büyük başarı olduğunu söyledi.

Enflasyonla mücadelenin "henüz kazanılmadığını" belirten Kammer, "Bu, sıkı para politikasının sürdürülmesi gerektiği ve para politikasındaki kısıtlayıcılığı azaltmak için erken olacağı anlamına geliyor." diye konuştu.

Kammer, gelir politikalarına odaklanılmasını tavsiye etmeye devam ettiklerini kaydederek, Türkiye'de enflasyonla bağlantılı sorunlardan birinin geçmiş enflasyon gelişmelerine dayalı asgari ücret artışları olduğunu ifade etti.

Asgari ücret anlaşmalarının artık yılda bir kez yapılması ve ileriye dönük bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirten Kammer, böylece bu önlemlerin ikinci tur etkisinin önlenebileceğini aktardı.

Kammer, daha fazla mali ayarlama yapılabileceğini de belirterek, "Mali ayarlama, enflasyon konusunda yardımcı olacaktır ve ayarlama çabasının kredibilitesini her zaman artırır." dedi.

Alfred Kammer, "Genel olarak, Türkiye'deki ekonomi ekibine iyi iş çıkardıklarını söylemeliyim. Bu çalışmanın devam etmesi ve bu politikaların sürdürülmesi gerekiyor. Türkiye halkı için sancılı bir dönem ve politika yapıcılar için zor bir dönem ancak kriz riskini azaltmak ve enflasyonu düşürmek için bu gerekli." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ölen FETÖ elebaşı Gülen için gelen örgüt mensupları arasında yüz gizleme çabaları dikkati çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'nin 79'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a Gazze'de ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi
MSB, düzenlenecek bazı etkinlikleri iptal etti
MİT, terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefleri vurmaya devam etti

Benzer haberler

Ölen FETÖ elebaşı Gülen için gelen örgüt mensupları arasında yüz gizleme çabaları dikkati çekti

Ölen FETÖ elebaşı Gülen için gelen örgüt mensupları arasında yüz gizleme çabaları dikkati çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'nin 79'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a Gazze'de ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi

IMF: Geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendik

IMF: Geçen yıldan bu yana Türkiye'deki politika değişiminden oldukça olumlu etkilendik
Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Evlilik yıldönümünde şehit düşen mühendis Ekici'ye veda

Evlilik yıldönümünde şehit düşen mühendis Ekici'ye veda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet