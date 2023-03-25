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Ekonomi

İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü eklendi

Süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne eklendi.

Mustafa Çalkaya  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü eklendi

Ankara

İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü dahil edildi.

Ticaret Bakanlığının hazırladığı "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne eklendi.



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