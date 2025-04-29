Dolar
38.45
Euro
43.86
Altın
3,314.58
ETH/USDT
1,829.60
BTC/USDT
94,930.00
BIST 100
9,241.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Villa Pamphili Konutu'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi.
logo
Ekonomi

Ifo: Alman şirketlerindeki belirsizlik oranı nisanda Kasım 2022’den beri en yüksek seviyeye ulaştı

Almanya'daki şirketlerin "ekonomik belirsizlik" nedeniyle işlerine yönelik gelişmeleri tahmin etmekte giderek daha fazla zorlandığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Ifo: Alman şirketlerindeki belirsizlik oranı nisanda Kasım 2022’den beri en yüksek seviyeye ulaştı

Berlin

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketleri için nisan ayı "belirsizlik" anketinin sonuçlarını yayınladı.

Ifo’nun anketine göre, Almanya'da nisan ayında ankete katılan şirketlerin yüzde 28,3’ü faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri tahmin etmekte zorlandığını belirtti. Bu oran martta yüzde 24,8 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu gösterge, Kasım 2022'den beri en yüksek seviyesine yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ifo’nun açıklamasında, “Şirketlerin yanıtları ekonomik belirsizliğin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Neredeyse tüm sektörlerde, şirketler kendi gelişimlerini tahmin etmeyi daha zor buluyor." denildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Giderek daha fazla sayıda şirket kendi gelecekleri söz konusu olduğunda karanlıkta kalıyor. Bunun ana nedeni ABD ile tırmanan gümrük vergisi anlaşmazlığı. Yeni hükümetin müzakere ettiği altyapı ve savunma yatırımları gibi olumlu teşvikler şu ana kadar bunu telafi edemedi. Şirketler artık her şeyden çok öngörülebilirliğe ihtiyaç duyuyor.” ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, belirsizlik ne kadar uzun sürerse yatırımların ve yeni işe alımların ertelenme olasılığının da o kadar artacağını belirtti.

İmalat sektöründe belirsizlik arttı

Ifo’ya göre, belirsizlik özellikle imalat sektöründe keskin bir artış gösterdi. Bu sektördeki oran 11 puan artarak yüzde 38,7'ye yükseldi.

Elektrik ve otomotiv sektörlerinde belirsizlik oranının yüzde 45'in üzerinde olması dikkati çekerken, bu oran hizmet sektöründe yüzde 21,6’da kaldı.

İnşaat sektöründe belirsizlik ise altyapı paketinin etkisiyle nisana yüzde 26,3'ten yüzde 23,2’ye indi.

Belirsizlik, Ifo'nun aylık İş Ortamı Güven Endeksi'nin bir bölümü olarak araştırılıyor. Ankette, şirketlerden kendi iş durumlarının gelecekteki gelişimini tahmin etmenin kendileri için ne kadar kolay ya da zor olduğunu belirtmeleri isteniyor. "Kolay, oldukça kolay, oldukça zor veya zor." olarak dört olası cevap ankette yer alıyor. “Zor” yanıtını veren şirketlerin oranı, algılanan belirsizliğin doğrudan bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Ekonomi büyümede zorlanıyor

Bu arada, tarife savaşları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı açıklamaları küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Öte yandan, bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülke ekonomisi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te de yüzde 0,3 daralmıştı.

Almanya son iki yıldır büyüyemeyen tek G7 ekonomisiydi.

Almanya'da hükümet, 24 Nisan’da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0'a düşürmüştü.

Alman hükümetinin son tahmini gibi Alman ekonomisi bu yıl da büyümezse, art arda üçüncü yıldır büyümemiş olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da okul servisinin evin balkonuna girmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da resmi törenle karşılandı
Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Ankara'da düzenlendi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Avrupa'da yaşanan elektrik kesintisini değerlendirdi
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Ifo: Alman şirketlerindeki belirsizlik oranı nisanda Kasım 2022’den beri en yüksek seviyeye ulaştı

Ifo: Alman şirketlerindeki belirsizlik oranı nisanda Kasım 2022’den beri en yüksek seviyeye ulaştı

Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 4,2 azalışla 96,6 oldu

Almanya'da CDU Genel Başkanı Merz'e göre, NATO'nun varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği bilinmiyor

Cumhurbaşkanı Steinmeier, zayıf bir Almanya'nın Avrupa için bir tehdit olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Steinmeier, zayıf bir Almanya'nın Avrupa için bir tehdit olduğunu söyledi
Almanya'dan Mekke'ye bisikletiyle hac yolculuğu yapıyor

Almanya'dan Mekke'ye bisikletiyle hac yolculuğu yapıyor
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerinde yıllık bazda kayda değer iyileşme gerçekleşti

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentilerinde yıllık bazda kayda değer iyileşme gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet