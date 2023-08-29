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Ekonomi

IFC, Türkiye'ye 2023 mali yılında 1,46 milyar doların üzerinde yatırım yaptı

Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Türkiye'de 2023 mali yılında özel sektörün gelişimini desteklemek amacıyla 1,46 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını duyurdu.

Gökhan Kurtaran  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
IFC, Türkiye'ye 2023 mali yılında 1,46 milyar doların üzerinde yatırım yaptı

Londra

IFC'den yapılan açıklamada, kuruluşun, 2023 mali yılında (1 Temmuz 2022 ila 30 Haziran 2023 arasında) Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklemek amacıyla 1,46 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı belirtilerek, bu yatırımlar yoluyla Türkiye'de ekonomik büyümenin hızlanmasına, istihdamın artırılmasına ve ihracatın desteklenmesine yardımcı olunduğu kaydedildi.

Başka yatırımcıların da IFC'nin desteklediği projelere yaklaşık 662 milyon dolarlık yatırım yaptığı aktarılan açıklamada, IFC'nin küresel ticaret finansmanı programına katılan bankalar aracılığıyla sınır ötesi ticaretin desteklenmesi için de 996 milyon dolarlık finansman sağladığı bildirildi.

Marport'a rıhtımlarının genişletilmesi ve yenilenmesi için 200 milyon dolarlık, Fraport TAV'a Antalya Havalimanı'nın iyileştirilmesi için 150 milyon avroluk finansman paketi sağlandığı belirtilen açıklamada, Türk markalarının küresel rekabet gücünün artırılması amacıyla Assan Alüminyum'a 90 milyon dolarlık yeşil enerji yatırımı yapıldığı, Arçelik'e ise 120 milyon avroluk finansman imkanı sağlandığı kaydedildi.

IFC'nin, Türkiye'de özel yatırımlara olan desteğinin yaklaşık 50 yıldır devam ettiği ve sadece son 10 yıl içerisinde yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırım yaptığı bildirilen açıklamada, Türkiye'nin, IFC'nin toplam küresel yatırımları içerisinde en yüksek yatırım alan üçüncü ülke konumunda bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, "IFC, Türkiye'de özel sektörün gelişimini desteklemeye ve kritik altyapıya yatırım yaparak, imalat sektörünü destekleyerek, ihracatı destekleyerek ve kritik finansmana erişimi artırarak ülkenin rekabet gücünü artırmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

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