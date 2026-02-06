Dolar
43.62
Euro
51.47
Altın
4,855.74
ETH/USDT
1,873.90
BTC/USDT
64,975.00
BIST 100
13,507.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler Programı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

IEA: Güçlü büyüyen küresel elektrik talebi için şebeke yatırımları hızla artmalı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel elektrik talebinin 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 3,5 büyüyeceğini, artan talebi karşılayabilmek için şebeke yatırımlarının yıllık yüzde 50 artması gerektiğini öngördü.

Nuran Erkul Kaya  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
IEA: Güçlü büyüyen küresel elektrik talebi için şebeke yatırımları hızla artmalı

Londra

IEA'nın Elektrik 2026 raporuna göre, "Elektrik Çağı" olarak nitelendirilen bu dönemde, dünyadaki elektrik talebinin 2030'a kadar genel enerji talebinden en az 2,5 kat daha hızlı büyüyeceği tahmin ediliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sanayi, elektrikli araçlar, klima, veri merkezleri ve yapay zeka kaynaklı artan kullanım, söz konusu talep artışını tetikliyor. Bu kapsamda, küresel elektrik talebinin 2030'a kadar yıllık ortalama yüzde 3,5 seviyesinde güçlü artış göstermesi bekleniyor.

Gelişmekte olan ekonomiler, elektrik talebindeki büyümeyi körüklemeye devam ederken, gelişmiş ekonomilerde de 15 yıldır durma noktasına gelen talep artışında hareketlilik görülüyor.

Artan elektrik talebinin karşılanmasında ise yenilenebilir enerji, nükleer ve doğal gazdan üretimin önemli rol oynayacağı öngörülüyor.

Düşük emisyonlu üretim kaynaklarının büyümeye devam etmesiyle, 2030 itibarıyla yenilenebilir ve nükleer enerjinin küresel elektrik üretiminin yüzde 50'sini üreteceği tahmin ediliyor. Bu kaynaklar hali hazırda dünya elektriğinin yüzde 42'sini karşılıyor.

IEA, artan talep ve üretim ihtiyacı karşısında ise elektrik şebekelerinin kapasitesinin ve sistem esnekliğinin hızla artması gerektiği uyarısında bulunuyor. Hali hazırda, dünyada 2 bin 500 gigavat kapasiteye sahip yenilenebilir, depolama ve veri merkezleri gibi birçok proje şebeke bağlantı sırası beklediğinden devreye alınamıyor.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesinde, elektrikte artan talebin karşılanması için şebeke yatırımlarının 2030'a kadar yüzde 50 artması gerektiğini belirterek, sistem esnekliğinin sağlanmasının kritik hale geldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı
Emine Erdoğan'dan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

IEA: Güçlü büyüyen küresel elektrik talebi için şebeke yatırımları hızla artmalı

IEA: Güçlü büyüyen küresel elektrik talebi için şebeke yatırımları hızla artmalı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet