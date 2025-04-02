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Ekonomi

İçişleri Bakanı Yerlikaya "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaparak esnafa destek oldu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara'da bir iş yerinden yaptığı alışverişe ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ürünlerimize, esnafımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte 7'den 77'ye bir ve beraber olarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Paylaşılan görüntülerde, Bakan Yerlikaya'nın alışveriş yapan bazı vatandaşlarla sohbet ettiği anlar da yer aldı.

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