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Ekonomi

Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: Yeni uygulamayla, sert fiyat geçişlerinin bir nebze de olsa önüne geçmiş oldu

Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel, "ÖTV matrah baremlerinde 2022 yılı başında bir düzenleme yapılmasını bekliyorduk. Yeni uygulamayla ara baremlerin konulmuş olması, sert fiyat geçişlerinin bir nebze de olsa önüne geçmiş oldu." dedi.

Abdulselam Durdak   | 13.01.2022
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel: Yeni uygulamayla, sert fiyat geçişlerinin bir nebze de olsa önüne geçmiş oldu

İstanbul

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturuldu. Böylece, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 92 bin liradan 120 bin liraya çıkarılırken, yüzde 50 ile yüzde 80 ÖTV oranı arasına iki matrah grubu daha açıldı.

Matrahı 150 bin lirayı aşıp, 175 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 60 oranında, matrahı 175 bin lirayı aşıp, 200 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı yüzde 80 yerine yüzde 70 oranında vergilendirilecek.

Otomobillerde yüzde 80 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği de 150 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldı.

Diğer taraftan, 1800 cc’yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 114 bin liradan 130 bin liraya, 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 170 bin liradan 210 bin liraya yükseltildi.

"i20 ve BAYON fiyatları yüzde 6-11 arasında düştü"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "ÖTV matrah baremlerinde 2022 yılı başında bir düzenleme yapılmasını bekliyorduk. Yeni uygulamayla ara baremlerin konulmuş olması, sert fiyat geçişlerinin bir nebze de olsa önüne geçmiş oldu. Bu açıdan yıl başında bu düzenlemenin yapılmış olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Değişiklik sonrasında özellikle yerli üretim otomobillerde yüzde 6-11 arasında fiyat düşüşü olduğuna işaret eden Berkel, şunları kaydetti:

"Özellikle yerli ürettiğimiz i20 ve BAYON gibi modellerimizde yüzde 80’lik vergi dilimine giren bazı donanımlar şu an yüzde 60 ve 70’lik dilimde yer alıyor. Bu değişiklik sonrası bu modellerimizin fiyatlarında yüzde 6 ile yüzde 11 arasında düşüş oldu. Ancak yeni uygulamayla birlikte fiyat aralıklarında da bir düzenleme yapılmış olsa daha iyi olurdu. Çünkü araç fiyatları ağırlıkla kura endeksli olduğu için kurlarda yaşanacak olası yukarı yönlü değişim, birçok modelin fiyatının tekrardan bir üst dilime girmesini beraberinde getirecektir. Bu da fiyatlara yansıyacaktır."

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