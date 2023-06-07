Dolar
23.09
Euro
24.75
Altın
1,962.16
ETH/USDT
1,860.70
BTC/USDT
26,654.00
BIST 100
5,567.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda yemin törenleri gerçekleştiriliyor
logo
Ekonomi

Hububat alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentisini karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan buğday alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentilerini karşıladı.

Ömer Ertuğrul  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Hububat alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentisini karşıladı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, AA muhabirine, açıklanan buğday fiyatlarının dünya piyasası üzerinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Açıkgöz, "İç Anadolu Bölgesi bu yıl bol yağış aldığı için yüksek rekolte bekliyoruz. Ofislerin bugünden tedbirli davranıp, çiftçinin buğdayını almasını arzu ediyoruz. TMO alım yapmadığı gün buğday fiyatları düşecek. Onunun için devletimizden çiftçinin buğdayını son güne kadar almasını istiyoruz. Yüksek rekolte ve fiyat, çiftçimizin yüzünü güldürecek." dedi.

Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü çiftçilerinden Murat Şimşek de buğday fiyatlarının üst seviyede olduğunu belirtti.

Açıklanan buğday fiyatlarından memnun kaldıklarını dile getiren Şimşek, "Fiyatlardan dolayı hükümete, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Fiyatlar çok güzel, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 75. sayısını yayımladı
Bakan Özhaseki: Önceliğimiz elbette afet bölgesindeki çalışmalar
Gaziantep'in Nizip ilçesinde deprem konutları yükseliyor
Sağanak sonrası su kesintisi yaşanan Sinop'ta vatandaşlara tankerle su dağıtılıyor
Deprem bölgesinde hasar gören yapılar için 137 bin 596 hak sahipliği başvurusu yapıldı

Benzer haberler

Hububat alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentisini karşıladı

Hububat alım fiyatları Yozgat'ta çiftçinin beklentisini karşıladı

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki buğday ve arpanın rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü

Yemek atıklarından üretilen gübre çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor

Brüksel'de çiftçiler Doğa Restorasyon Yasası'na karşı gösteri düzenledi

Brüksel'de çiftçiler Doğa Restorasyon Yasası'na karşı gösteri düzenledi
Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuşun traktörü durdurduğu anları görüntüledi

Tarladaki yuvasını korumak isteyen kuşun traktörü durdurduğu anları görüntüledi
Deprem bölgesinde tahılın TMO tarafından tarladan alınması talebi

Deprem bölgesinde tahılın TMO tarafından tarladan alınması talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet