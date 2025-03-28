Dolar
38.01
Euro
41.01
Altın
3,074.83
ETH/USDT
1,916.10
BTC/USDT
85,374.00
BIST 100
9,491.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 39,81 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,48, yıllık bazda yüzde 39,81 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 39,81 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,48, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,52 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,93, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 44,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 48,9, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,46, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 54,47, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 45,46 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,71, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,12, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,01, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,85, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,6 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve politika kurullarına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de
Bakan Yerlikaya'dan sürücülere "aşırı hız" uyarısı
İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tanık Gökhan Taşkapan'ın ifadesine ulaşıldı
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri Ramazan Bayramı tatili için güncellendi

Benzer haberler

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 39,81 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık yüzde 2,48, yıllık yüzde 39,81 arttı

Ekonomik güven endeksi martta aylık bazda yüzde 1,6 artarak 100,8 oldu

Kara yolu taşımacılığında 2023'te nihai enerji tüketimi 1,1 milyon terajul oldu

Türkiye'nin ihracatı 20 milyar 761 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ihracatı 20 milyar 761 milyon dolar oldu
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta yüzde 8,2 ile son 151 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta yüzde 8,2 ile son 151 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti
Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2023'te yüzde 6,9 arttı

Türkiye'nin sera gazı emisyonu 2023'te yüzde 6,9 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet