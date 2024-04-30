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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 3,64, yıllık yüzde 85,41 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 3,64, yıllık bazda yüzde 85,41 artış gösterdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 3,64, yıllık yüzde 85,41 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,64, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,96, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 78,09 arttı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 78,53, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,25, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 91,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 71,21, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 96,31, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 97,65 artış kaydetti.

H-ÜFE'de bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,86, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,68, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,8, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,16, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 6,37, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,56 artış kayıtlara geçti.

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