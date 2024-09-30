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Ekonomi

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 2,62, yıllık yüzde 57,72 arttı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,62, yıllık bazda yüzde 57,72 artış gösterdi.

Mert Davut  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 2,62, yıllık yüzde 57,72 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,62, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,54 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 53,44, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 61,35, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 65,99, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 57,69, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 65,89, idari ve destek hizmetlerde yüzde 55,51 arttı.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,26, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,55, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,54, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,28 artarken, mesleki bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 4,53 azaldı.

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