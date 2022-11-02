Helal Expo Fuarı'nın 1 milyar avroluk iş hacmi yaratması bekleniyor
Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı Ete, her yıl 400'e yakın yerli ve yabancı firmanın stant açtığı, 40 bine yakın ziyaretçinin ağırlandığı Helal Expo Fuarı'nda 1 milyar avro iş hacminin yakalanmasını öngördüklerini bildirdi.
Istanbul
Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, 24-27 Kasım'da İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na ilişkin açıklama yaptı.
Bu yıl fuarda Ticaret Bakanlığının desteğiyle şirketlerin karşılıklı iş fırsatlarını değerlendirebilmeleri için özel bir B2B programı organize edildiğini aktaran Ete, "Bu özel program kapsamında gıda, kozmetik, makine, tekstil, teknoloji, ilaç gibi fuar katılımcı sektörleriyle ilgili 500'e yakın satın alma profesyoneli, özel bir salonda stant açan markaların temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu toplantıların fuar katılımcıları için önemli ticari iş birliklerine vesile olmasını hedefliyoruz. Her yıl 400'e yakın yerli ve yabancı firmanın stant açtığı, 10 bini yabancı 40 bine yakın ziyaretçinin ağırlandığı fuarda 1 milyar avro iş hacminin yakalanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
30'a yakın start-up yatırımcılarla buluşacak
Yunus Ete, İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) koordinasyonu ve İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi (ICDT) iş birliğiyle düzenlenen fuar kapsamında geçen yıl olduğu gibi 2022'de de start-upların projelerini gelen uluslararası yatırımcı kitlesine tanıtabilmesi için özel bir Start-Up Zone alanı ayrıldığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu yıl 30'a yakın start-up, projelerini bu alanda sergiliyor olacak. Bu alanda genç girişimcilere kendilerini anlatmaları sağlanırken, işlerini geliştirmeleri için fırsat oluşturulacak. Helal Expo'da, dünyanın dört bir tarafından gelen akademisyen, yatırımcı ve girişimciler start-up alanında genç mucitler ile buluşacak. Helal Expo, Avrupa, Afrika, Balkan ve Latin Ülkeleri, Türk Cumhuriyetler, Uzak Doğu ve Körfez coğrafyasındaki 96 farklı ülkeden ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanıyor. Böyle güçlü bir etkinlik içerisinde start-upların projelerini sergilemeleri, yatırım almaları adına önemli katkılar sağlayacağından start-up alanı Helal Expo içerisine dahil edilmiş olup her yıl artan start-up katılımı ile devam etmektedir."
"Türkiye pazarı 150 milyar doları aştı"
Dünya helal pazarına ilişkin bilgiler de veren Ete, pazarın dünyada 5 yıl içinde 10 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini bildirdi.
Türkiye'nin bu alanda bir üsse dönüştüğünü belirten Ete, şunları kaydetti:
"Her yıl düzenlediğimiz organizasyonumuzla ülkemizi hem dünya helal pazarının üssü haline getirdik hem de Türkiye'nin helal pazarından aldığı payı büyütmesine katkı sağladık. Türkiye'nin payı halihazırda 150 milyar doları aştı. Finanstan gıdaya, turizmden tekstile, kozmetikten tıp, ilaç ve kimyaya kadar dev bir sektörü içine barındıran pazarın büyüklüğünün 7 trilyon dolar olduğu düşünüldüğünde burada çok büyük bir pasta olduğu görülüyor. Yani daha gidecek çok yolumuz var. Ülkemizde faaliyetlerine devam eden Helal Akreditasyon Kurumu'nun aktif çalışmaları ve düzenlediğimiz Helal Expo gibi etkinliklerle Türkiye'nin helal pazarından aldığı payı 5 yılda 400 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.