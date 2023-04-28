Dolar
19.45
Euro
21.36
Altın
1,983.94
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,710.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Şentop, TBMM’de TÜRKPA 12. Genel Kurulunun açılış konuşmasını gerçekleştiriyor Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trambüs seferlerinin başlaması programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Helal belgeli ürünlerin ithalatında yararlanıcıları aldatıcı uygulamalara karşı düzenlemeye gidildi

Türkiye'ye ithal edilerek iç piyasaya arz edilecek ürünlerdeki helal uygunluk işaretlerinin ve bu ürünler için ihtiyari olarak düzenlenen helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulamalara teşkil etmesinin engellemesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
Helal belgeli ürünlerin ithalatında yararlanıcıları aldatıcı uygulamalara karşı düzenlemeye gidildi

Ankara

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) hazırladığı Helal Uygunluk Belgeli Ürünlerin İthalatına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, ithal edilerek iç piyasaya arz edilecek ürünlerdeki helal uygunluk işaretlerinin ve bu ürünler için ihtiyari olarak düzenlenen helal uygunluk belgelerinin haksız ticari uygulama teşkil etmesini engellemeyi, ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamayı, tüketicileri diğer yararlanıcıları aldatıcı uygulamalara karşı korumayı amaçlıyor.

Buna göre, piyasaya arz edilecek ve HAK'ın akreditasyon hizmeti verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına konu ürünlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, Kurumun taraf olduğu ikili, çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış kurumlarca helal akreditasyonu zorunlu olacak.

İthalat yoluyla piyasaya arz edilecek ürünlerin helal işareti, markası, damgası, resmi veya herhangi bir helal ibaresi taşıması halinde, belirtilen kurum ve kuruluşlarca belgelendirilmesi gerekecek.

Belirlenen kurum ve kuruluşlarla bunların helal uygunluk belgesi verdiği firma ve ürün gruplarına ilişkin bilgiler Kurum tarafından gümrük idaresiyle paylaşılacak.

Kurumca ve kurumun yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlarca yapılacak kontrollerde Türkiye Gümrük Bölgesi'ne girişi uygun bulunmayan ürünler, mahrecine iade, üçüncü ülkeye transit veya ihraç kaydıyla satış ya da masrafları sahibince karşılanmak koşuluyla imha edilmek üzere bulunduğu gümrük idaresine terk edilebilecek.

Yönetmelik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak uyarısı
EGM, mağdurların yerinde ifade verebilmesi için "mobil ifade kiti" uygulamasını yaygınlaştıracak
Türkiye yılın ilk çeyreğinde 6 milyon 212 bin yabancı ziyaretçi ağırladı
Bakan Kirişci: 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesi 57,6 milyar lira
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Ozon tabakasını incelten ürünlerin ihracatına düzenleme

Ozon tabakasını incelten ürünlerin ihracatına düzenleme

Helal belgeli ürünlerin ithalatında yararlanıcıları aldatıcı uygulamalara karşı düzenlemeye gidildi

Araç muayenesinde e-rapor dönemi başlıyor

Evlenen kadın bekarlık soyadını tek başına kullanabilecek

Evlenen kadın bekarlık soyadını tek başına kullanabilecek
Limanlarda kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine ilişkin kurallarda değişiklik yapıldı

Limanlarda kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine ilişkin kurallarda değişiklik yapıldı
Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak

Jandarma Genel Komutanlığı 500 sözleşmeli uzman erbaş alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet