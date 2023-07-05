Dolar
26.10
Euro
28.42
Altın
1,926.10
ETH/USDT
1,925.70
BTC/USDT
30,700.00
BIST 100
6,005.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Haziranda fiyatı en fazla artan ürün "çay", en fazla düşen "yumurta" oldu

Tüketici fiyatları bazında haziranda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 14,93 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri, en fazla düşen ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler oldu.

Mert Davut, Erhan Cihan Ünal  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
Haziranda fiyatı en fazla artan ürün "çay", en fazla düşen "yumurta" oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri fiyatlarındaki artışı yüzde 12,37 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 12,29 ile sigaralar ve yüzde 11,74 ile taze meyvelerdeki artışlar izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 11,73 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 11,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (petrol), yüzde 10,49 ile otomobil (benzinli), yüzde 7,7 ile veri işlem ekipmanı, yüzde 6,83 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 6,49 ile telefon ve telefaks ekipmanları yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bu ürünü yüzde 1,81 ile çocuk ve bebek ayakkabısı, yüzde 1,01 ile peynir, yüzde 0,95 ile yatak odası mobilyaları, yüzde 0,53 ile taze süt, yüzde 0,29 ile un ve diğer tahıllar, yüzde 0,2 ile kümes hayvanları eti izledi. En az fiyatı artan ise 0,17 kuru sebze, 0,21 ile makarna çeşitleri, 0,46 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelenin 2022 bilançosu Emniyet raporunda
Bodrum'da 2 bin 199 şişe sahte içki ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti
MİT, PKK'nın sözde Irak istihbarat sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Dışişleri Bakanlığı, Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Benzer haberler

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında 349,5 milyar lirayı buldu

Türk lirasıyla dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında 349,5 milyar lirayı buldu

Haziranda fiyatı en fazla artan ürün "çay", en fazla düşen "yumurta" oldu

Enflasyon yüzde 38,21 ile son 18 ayın en düşük seviyesinde

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2022'de yıllık yüzde 138,1 arttı

Devlet destekli tarım sigortalarında toplam sigorta bedeli 2022'de yıllık yüzde 138,1 arttı
AA Finans'ın haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın haziran ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
TİM Başkanı Gültepe'den haziran ayı ihracat rakamları değerlendirmesi

TİM Başkanı Gültepe'den haziran ayı ihracat rakamları değerlendirmesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet