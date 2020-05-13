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Ekonomi

Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Erhan Cihan Ünal   | 13.05.2020
Hazineden altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde, doğrudan satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilen 15 Nisan 2020 valörlü, 14 Nisan 2021 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracına ilişkin duyuru yapıldı.

Buna göre, Bakanlık 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 11 bin 145 kilogram altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 2 bin 478 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç etti.

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