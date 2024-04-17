Dolar
32.53
Euro
34.64
Altın
2,390.73
ETH/USDT
3,078.20
BTC/USDT
63,378.00
BIST 100
9,660.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor Türkiye’nin yardımlarını Gazze’deki Filistinlilere ulaştırmak için dün Mersin Limanı’ndan yola çıkan 9. İyilik Gemisi’nin Akdeniz açıklarındaki seyri sürüyor
logo
Ekonomi

Altın "güvenli liman" olmaya devam ediyor

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, altın satışının son yıllarda arttığını belirterek, tüketicilere tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Hülya Ömür Uylaş  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Altın "güvenli liman" olmaya devam ediyor Fotoğraf: Binnur Ege Gürün/AA

Ankara

Sönmez, AA muhabirine, sektördeki gelişmeleri ve sahte altın konusunda dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Dünyada altın fiyatının yükseldiğini ve bunun Türkiye'ye de yansıdığını vurgulayan Sönmez, jeopolitik riskler devam ettiği sürece altın fiyatlarında artışın sürebileceğini söyledi.

Sönmez, vatandaşların, son yıllardaki yükseliş eğilimi nedeniyle altını "güvenli liman" olarak gördüklerini ve bu nedenle yatırım açısından cazip hale geldiğini dile getirdi.

Vatandaşların alım satım farkı az olan ürünlere yöneldiğine işaret eden Sönmez, "Altına yatırım yapan vatandaşlarımız, genellikle 22 ayar tel bilezik, gram altın veya darphanenin bastığı cumhuriyet altınlarını tercih ediyor." diye konuştu.

"Sahte altın" uyarısı

Son yıllarda her alanda olduğu gibi altın konusunda da replika ürünlerle karşılaşıldığına dikkati çeken Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Kuyumcular kendilerine gelen her sahte ürünü anlayacak kadar tecrübelidirler. Vatandaşlarımız mutlaka, tanıdığı, bildiği ve güvenli kuyumcudan alışverişini yapmalı. 'Altın cümle' bu. Kuyum yetki belgesi olan kuyumcular tercih edilmeli. Ucuz diye bilinmedik yerlerden altın alınmamalı. Özellikle Kuyumcular Odasının denetimindeki kuyumcuları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Son yıllarda internet sitelerinde de altın satılmaya başlandı. İnternet sitelerinde replika veya sahte ürünler satılıyor. Özellikle online alışverişlerde daha fazla dikkat edilmeli."

"Darphane kapasitesini artırmalı"

Darphanenin kapasitesini artırması gerektiğini bildiren Sönmez, "Darphane gerekli kapasiteye ulaşmadığı sürece sektörde art niyetli insanlar ve stokçular bitmez." ifadelerini kullandı.

Düğün sezonunun yaklaştığını hatırlatan Sönmez, bu dönemde kuyumculuk sektörünün daha da hareketleneceğini söyledi.

Sönmez, "Geçtiğimiz günlerde iki kamu bankasına yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi. Bu düzenlemeyle kuyumcular ham maddeye daha rahat ulaşabilecek. Sıkıntısız, talepleri karşıladığımız iyi bir düğün sezonu geçireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de fırtınanın zarar verdiği yayladaki yapılar eski görünümüne kavuşturulacak
Sivas-İstanbul arasında aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs'ta başlayacak
Türkiye, hafta sonuna kadar çöl tozunun etkisinde kalacak
Adana'da köpek saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi
Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen hibe desteği artırıldı

Benzer haberler

Altın "güvenli liman" olmaya devam ediyor

Altın "güvenli liman" olmaya devam ediyor

Down sendromlu rekortmen atlet Muhammet Eren Uysal, yeni başarılar peşinde

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısıyla varlık fiyatlarında oynaklık arttı

Emtia piyasasında ilk çeyrekte rekor fiyat artışları oldu

Emtia piyasasında ilk çeyrekte rekor fiyat artışları oldu
Altının ons fiyatı 2 bin 300 doları aşarak rekor kırdı

Altının ons fiyatı 2 bin 300 doları aşarak rekor kırdı
Altının ons fiyatı rekor yeniledi

Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet