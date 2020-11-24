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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından 3 bankaya tahvil ihracı yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.11.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığından 3 bankaya tahvil ihracı yetkisi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, "Bakanlık, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi." ifadeleri yer aldı.

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