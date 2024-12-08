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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili ihalesi yapacak.

Erhan Cihan Ünal  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili ihalesi yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Aralık'taki ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

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