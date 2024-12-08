Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili ihalesi yapacak.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili ihalesi yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Aralık'taki ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.