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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2030 vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Mertkan Oruç  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Ankara

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi paylaşıldı.

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Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Eylül 2030 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

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