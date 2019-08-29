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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 30,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 38,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Mehtap Yılmaz   | 29.08.2019
Hazine ve Maliye Bakanlığı 30,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 38,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 38,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30,7 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

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