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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yüksek büyüme, düşük cari açık. Modelimizin temeli bu

Merve Özlem Çakır   | 21.12.2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Yüksek büyüme, düşük cari açık. Modelimizin temeli bu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yüksek büyüme, düşük cari açık. Modelimizin temeli bu." dedi.

Bakan Nebati "Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek. Makroekonomik istikrarı sağlayarak, üretimi, ihracatı artıracağız, cari açığı çözeceğiz." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir." şeklinde ifade etti.

Nebati, "Hazinemiz ve Merkez Bankamız ile günler süren çalışmalar yaptık, alternatif senaryoları önümüze koyduk. En kötü senaryoda bile bireyler karlı çıkıyor." dedi.

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