Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştığını belirtti.
Ankara
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından Bayraktar Kızılelma'ya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, ülkenin savunma sanayisindeki büyük kazanımı Kızılelma'yı yerinde görme imkanı bulduklarını bildiren Nebati, "Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı. Bu tesisin yapımında emeği geçen Özdemir Bayraktar Bey'i rahmetle anıyor, başarılı çalışmalarından ötürü kıymetli evlatları Haluk ve Selçuk beyleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
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Bugün, ülkemizin savunma sanayiindeki büyük bir kazanımı olan ve yerinde görme imkanı bulduğum Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı🇹🇷 pic.twitter.com/tlwLnQW7UC— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 16, 2022