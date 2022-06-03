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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon artışı hız kesti

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zeynep Çetinkaya   | 03.06.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon artışı hız kesti

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon artışının hız kestiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nisanda yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranının mayısta yüzde 2,98 düzeyinde gerçekleştiğini anımsatan Nebati, böylece enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini aktardı.

Nebati, küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıkların tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye enflasyon artışlarında da temel bir rol oynadığına işaret etti.

"Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Gelecek dönemde enflasyonda bekledikleri seyre yönelik öngörülerine ilişkin bilgi veren Nebati, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz. Ayrıca atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz."

Nebati, enflasyonla mücadelenin gelecek dönemde birinci öncelikleri olmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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