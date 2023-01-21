Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
TBMM
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak.
AK Parti TBMM Grubu, 25 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de basına kapalı toplanacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti milletvekillerine yapacağı sunumda, 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.