Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2019 yılını pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız
Bakan Albayrak "Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız" dedi.
Trabzon
"Son 12 aylık cari fazla rakamı cumhuriyet tarihi rekoru olan 5,9 milyar dolara ulaştı"
Ekonomide 2019 yılının önemine işaret eden Albayrak, şöyle konuştu:
"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak ekonomik aktiviteyi canlandırırken cari fazla vermeyi de başardığımız çok tarihi bir yıl olarak 2019'u hatırlayacağız. Özellikle eylül ayı itibarıyla son 12 aylık cari fazla rakamı, Cumhuriyet tarihi rekoru olan 5,9 milyar dolara ulaştı. Pozitif büyümenin gerçekleşeceği bir yılda cari fazla verilmesi hususu literatüre girecek nitelikte çok önemli bir performans olarak inşallah tarihe geçecek.
Albayrak, bu başarıyı gören birçok uluslararası kurum, fon ve yatırım bankasının, Türkiye ekonomisine ilişkin görüş ve beklentilerini pozitif yönde revize etmeye başladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Büyümeyi artırmaya başladılar, enflasyon daha düşecek, her gün görüyoruz. Özellikle son olarak uluslararası kuruluşlardan bir tanesi, en büyüklerden bir tanesi, Türkiye'nin 2020 büyüme tahmini için biz yüzde 5 dediğimiz, açıkladığımızda 0, 1, 2 diyorlardı onlardan bir tanesi yeniden güncelleme yaptı 2,2'den yüzde 4'e çıkardılar. Birkaç ay sonra biz yüzde 5 demiştik ya o 5'e gelecek onlar da merak etmeyin, bizim dediğimiz yere geliyorlar, biraz geç geliyorlar, biz daha önceden söylüyoruz. Bunun yanında enflasyon tahmini, yüzde 12-13'lerden şimdi tek hanelere inmeye başladı, 2020 için de yüzde 9'lar falan diyorlar, biz yüzde 8,5 hedefi koymuştuk, inşallah ona da gelecekler, hatta inşallah daha da aşağıya inecek."
"Tüm bu karanlık senaryoları geride bıraktık"
Bakan Albayrak, bütün bunların yanında yine bu hafta içi dünyaca ünlü bir düşünce kuruluşunun Türkiye ekonomisini övdüğünü, kolay kolay altından kalkılamayacak bir süreci kısa bir zamanda iyi bir performansla Türkiye'nin geride bıraktığını ifade ettiğini kaydederek, "Çok değil, sadece birkaç ay öncesine kadar Türkiye ile ilgili bütün çizilen bu karamsar tabloları ortadan kaldırarak ekonomimizin üzerinde oluşturulmak istenen tüm bu karanlık senaryoları geride bıraktık. Bundan sonra artık görece olarak çok daha kolay, daha uzun bir yolumuz var." dedi.
Enflasyon, kur, faiz ve risk priminde sağladıkları tüm bu kazanımları daha da ileriye, daha da iyi bir noktaya taşıyacaklarını vurgulayan Albayrak, sağlanan tüm bu olumlu havanın yatırımları da yavaş yavaş hareketlendirdiğini çok net gördüklerini aktardı.
Albayrak, son TOBB verilerine göre 2019 Ekim ayında kurulan şirket sayısında eylüle göre yüzde 8,5, geçen yıla göre yüzde 18 artış olduğunu belirterek, "İstihdama baktığımızda güçlü toparlanma sinyallerini görüyoruz. Eylül ayında 400 binin üzerinde SGK girişi var, ekim ayı pozitif devam ediyor, kasım, aralık istihdam tarafında da bunu görüyoruz. İşte tüm bu göstergeler, Türkiye'nin 2020 yılı için ortaya koyduğu büyüme potansiyeline çok rahat bir şekilde ulaşacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.
Üretim, ihracat ve istihdam öncelikli yatırımları desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Albayrak, yeni ekonomi programında ortaya koydukları hedeflere ve değişim ideallerine Türkiye olarak emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi.
Albayrak, tüm iş dünyası, bölgedeki yatırımcılar, küresel ekonomideki tüm oyuncular ve yurt dışından katılan iş dünyası temsilcilerine seslenerek, "Türkiye gerek Kuşak Yol anlamında gerek bölgesinde yaklaşık 4 küsür saatlik uçuş mesafesi, Hindistan'dan Londra'ya, Moskova'dan Dubai'ye kadar, dünya nüfusunun üçte biri, dünya ekonomisinin üçte birinin merkezinde konumlanan lojistik, altyapı, ulaşım, iletişim ve enerji noktasında bir merkez ülke konumu olması noktasında çok kıymetli ve önemli bir ülke, gelin bu iklimi, işi değerlendirin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.