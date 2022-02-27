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Ekonomi

Hayalini gerçekleştirip memleketine kurduğu fabrikayla 10 ülkeye ihracat yapıyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde medikal ürünler üreten fabrika kuran Levent Atmaca, 10'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Cihan Okur   | 27.02.2022
Hayalini gerçekleştirip memleketine kurduğu fabrikayla 10 ülkeye ihracat yapıyor Fotoğraf: Hülya Turan/AA

Amasya

Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra pazarlama sektörüne girerek iş hayatına atılan Atmaca, 2004 yılında İstanbul'da medikal ürünler üreten bir atölye kurdu.

Doğup büyüdüğü Merzifon'a vefa borcunu ödemek için geçen yıl Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin metrekare alanda fabrika kuran Atmaca, büyük çoğunluğu kadın olan 25 kişiye de istihdam sağladı.

Atmaca, fabrikasında ürettiği steril örtü, önlük ve cerrahi setlerden oluşan medikal ürünleri aralarında Yunanistan, İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya'nın da bulunduğu 10'dan fazla ülkeye ihraç ediyor.

Hayalini gerçekleştirip memleketine kurduğu fabrikayla 10 ülkeye ihracat yapıyor

Atmaca, AA muhabirine, yaklaşık 27 yıldır ticaretle uğraştığını söyledi.

Kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda sürekli ilerlediğini dile getiren Atmaca, "Memleketimi çok seviyorum. 2021 yılının eylül ayında Allah nasip etti, Merzifon'da kendi işimizi yapıp ihracata başladık. İstanbul'da da üretimimiz devam ediyor ama yoğun şekilde Merzifon'dayız. İnşallah 2022 yılının sonunda üretime tamamen Merzifon'da devam edeceğiz. 25 Merzifon'da, 16 da İstanbul'da çalışanımız var." dedi.

Üretimin yüzde 80'e yakını ihraç ediliyor

Üretimlerinin yüzde 80'e yakınını yurt dışına gönderdiklerini vurgulayan Atmaca, "Afrika ülkeleri yoğun şekilde ürün talebinde bulunuyor, Avrupa'ya da gönderiyoruz. Memleketinden ihracat yapmak çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

İlerleyen süreçte iş hacmini artırarak daha çok istihdam sağlamayı hedeflediğine işaret eden Atmaca, "Hedefimiz 10 bin metrekare daha yer alıp üretim miktarını artırmak. Şu anda ayda 100 bin parça üretim yapıyoruz. Bu işe başlarken hedefimiz 600 bin parça üretim yapmaktı. Hedefimizin gerisindeyiz." diye konuştu.

Atmaca, açtığı fabrika sayesinde istihdam edilen kadınların kendi ayakları üzerinde durabildiğini görmekten gurur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Emekli öğretmen çocuğuyum. Annemev hanımıydı. Annemin çektiği sıkıntıları bildiğim için kadınları kalkındırmanın önemine çok fazla inanıyorum. Eğer kadınları kalkındırırsak, o şehrin de kalkınacağına inanıyorum. Bizim işimiz bayanların çalışmasına müsait bir iş. Erkeklerden ziyade bayanların daha iyi yaptığı bir iş. Fabrikamızda 2 erkek personel var, diğerleri hep bayan. Sağladığımız iş olanağıyla kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyor, bu sayede öz güvenleri artıyor."

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