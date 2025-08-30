Dolar
Ekonomi

Hayalet mutfaklarla "bir tıkla" toplu yemek siparişi verilebilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Hizmetler Meclisi Başkanı Hüseyin Bozdağ, hayalet mutfaklarla ilgili çalışmaları olduğunu belirterek, "Geliştireceğimiz uygulama ile uzaktan bir tıkla, toplu yemek sipariş verilebilecek." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Hayalet mutfaklarla "bir tıkla" toplu yemek siparişi verilebilecek

Ankara

Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı da olan Bozdağ, AA muhabirine, hazır yemek sektörünün her yıl yaklaşık yüzde 15 büyüyen bir pazar olduğunu ve bir sipariş ile 56 sektörün harekete geçtiğini bildirdi.

Hazır yemek sektörü olarak dünyada söz sahibi olmaya başladıklarını dile getiren Bozdağ, bir Türk firmasının Katar Dünya Kupası'nda 154 ülkeden konuk ağırlayarak önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Bozdağ, 5 bin 800 firmanın, Tarım ve Orman Bakanlığı lisansı bulunduğuna dikkati çekerek, hızla gelişen sektörlerine teknolojiyi de entegre ettiklerini vurguladı. Teknolojiyi menüleri planlarken ve kalori hesaplamada kullandıklarına işaret eden Bozdağ, "Dünya Sağlık Örgütünün, beyaz ve mavi yakalılarla ilgili kalori hesaplamaları var. Bizde yapay zeka üzerinden hesaplamalarımızı yapıyoruz. Bunun da ötesinde hayalet mutfaklarla ilgili çalışmalarımız var. Geliştireceğimiz uygulama ile uzaktan bir tıkla, toplu yemek sipariş verilebilecek. Nasıl uzaktan taksi çağrılabiliyor, ev kiralanabiliyorsa, uygulama üzerinden bize de ulaşabilecekler. Bunu Türkiye'ye ve dünyaya yaymayı planlıyoruz." diye konuştu.

"Uydu mutfak projesiyle emeklilerin hayatı kolaylaşacak"

Emeklilere yönelik olarak geliştirdikleri "uydu mutfak" projesine de değinen Bozdağ, projenin detaylarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Emeklilerin üç öğün yemeğini hazırlamak üzere, ana kente bağlı olarak kurulan ve bağlı oldukları kentin nüfus yoğunluğunu azaltmak amacıyla çevresinde oluşturulan uydu kentlerde, mutfaklar kuracağız. Onlara tüp, gaz, meyve ve sebze gibi mutfak alışverişi derdi olmadan, aylık yaklaşık kişi başı 18 bin liraya yemek hazırlayacağız. Hem enflasyonla mücadeleye katkımız olacak, hem de emeklilerimizin hayatımızı kolaylaştıracağız."

Hayalet mutfak nedir?

Hayalet mutfak, internet üzerinden sipariş alınan ve yemeklerin yalnızca paket servisi yapıldığı mutfaklardır. Bu modelde, geleneksel bir restoranda olduğu gibi bir oturma alanı, garson ya da masaların bulunmasına gerek bulunmuyor.

