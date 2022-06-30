Dolar
16.66
Euro
17.33
Altın
1,810.74
ETH/USDT
1,015.70
BTC/USDT
19,077.00
BIST 100
2,379.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk yaralandı
logo
Ekonomi, Meslek Liseleri

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, boyadan temizlik malzemelerine, mobilyadan metal işlerine kadar yaptıkları üretimle hem ülke ekonomisine hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Mustafa Özer   | 30.06.2022
Hatay'da meslek lisesi öğrencileri yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor Fotoğraf: Mustafa Özer/AA

Hatay

Okul Müdürü Emin Bölükbaşı, AA muhabirine, öğrencileri nitelikli, özverili, disiplinli ve aranan eleman olarak yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Okullarında gıda, kimya teknolojileri, metal ve mobilya tasarımı başta olmak üzere 7 farklı alanın bulunduğunu anlatan Bölükbaşı, 145 öğrencinin döner sermaye kapsamında atölyelerde çalıştığını belirtti.

Bölükbaşı, öğrencilerin okuldaki atölyelerde hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de para kazanma şansı yakaladığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz, 4 yıl boyunca burada gördükleri eğitimle mezun olduklarında nitelikli ve aranan eleman konumuna geliyorlar. Bu yıl döner sermaye kapsamında ilk 5 ayda 8 milyonun üzerinde ciro yaparak Türkiye'deki meslek liseleri arasında üçüncü olduk."

Öğrencilerden Abdullah Eren Talay da okulda hem mesleğin inceliklerini öğrendiğini hem de kazandığı parayla aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Metal teknolojileri öğrencisi Tuncay Onur ise severek okuduğu bölümde döner sermaye kapsamında para kazanma şansı da yakaladıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Usta oyuncu Cüneyt Arkın için AKM'de tören düzenlendi
Konutlarda ısı yalıtımıyla 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufu hedefleniyor
Asgari ücret artışında sona doğru
Antalya mavi bayraklı plaj sayısıyla dünya lideri

Benzer haberler

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor

Bakan Nebati, Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin bugün itibarıyla devreye alındığını açıkladı

FAO, gerçekleştirdiği projelerle dünya genelinde gıda güvenliğini sağlamayı hedefliyor

Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor

Alman şirketi Uniper Avrupa'daki gaz darboğazı nedeniyle devletten yardım istiyor
Avrupa'nın doğal gaz çıkmazında Türkiye'nin "kilit ülke" konumu güçleniyor

Avrupa'nın doğal gaz çıkmazında Türkiye'nin "kilit ülke" konumu güçleniyor
Kuzey Ege'deki turistik tesislerin bayram rezervasyonları yüzde 100'e yaklaştı

Kuzey Ege'deki turistik tesislerin bayram rezervasyonları yüzde 100'e yaklaştı