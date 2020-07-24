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Ekonomi

Halkbank'tan ABD'de aleyhlerine açılan hukuk davasına ilişkin açıklama

Halkbank, ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını, geçmişte buna benzer davaların başarısızlıkla sonuçlandığını bildirdi.

Uğur Aslanhan   | 24.07.2020
Halkbank'tan ABD'de aleyhlerine açılan hukuk davasına ilişkin açıklama

İstanbul

Halkbank'tan yapılan açıklamada, New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde, bazı müştekiler tarafından "sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığı aktarıldı.

Müştekilerin bir kısmının da dahil olduğu, buna benzer davaların geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldığı ve başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Tazminat davasında ileri sürülen iddialarla, özünde bankamız hakkında ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Oysa, bankamız ile ilgili ifade edilen iddiaların asılsız olmasının yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran'dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır."

"Tüm yasal haklarımızı kullanacağız"

Açıklamada, Türkiye'ye karşı uluslararası alanda yürütülen dezenformasyon ve kasıtlı siyasi algı çalışmalarının etkisinin, özellikle bankayı hedef alan temelsiz ve mesnetsiz girişimlerde görüldüğü aktarıldı.

Girişimlere karşı tüm yasal hakların kullanılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin, tamamen uluslararası hukuka uygun, egemenlik hakları doğrultusunda attığı her adımdan sonra karşılaştığımız, bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikteki, asılsız iddialara ve girişimlere karşı bankamız, ABD hukuku ile uluslararası ve ulusal hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacaktır. Ülkemiz ekonomisine 82 yıldır hizmet sunan bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürecektir."

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